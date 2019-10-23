Полиция снова закрыла дело против николаевского морпеха, который перешел на сторону «ДНР» – считают, что его «выкрали»

Следователь Волновашского отдела полиции Донецкой области снова закрыл уголовное производство относительно военнослужащего 36-й бригады морской пехоты, жителя города Николаева Виталия Чмиля, который ранее, по сообщению штаба Операции объединенных сил, перешел на сторону террористов «ДНР».

Соответствующее постановления следователя имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Как известно, 3 мая в штабе ООС сообщили, что пропавший 2 мая в районе поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Им оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Позже на Youtube-канале «НовороссияТВ» было размещено видео его «интервью», в котором Чмиль в сопровождении террористов передвигается по Донецку. Там он говорит, что «не видит вранья» со стороны боевиков, становится на колени и извиняется перед «жителями Донбасса за разрушения со стороны украинских военнослужащих».

В августе 2018 года следователь полиции Донецкой области уголовное производство закрыл в связи с «отсутствием состава преступления».

Позже корпус морской пехоты обратился в суд, чтобы обжаловать это постановление – в конце декабря 2018 года судья Волновахского суда райсуда Донецкой области удовлетворил жалобу воинской части и отменил постановление Узбека о закрытии уголовного производства.

Но следователь Узбек, который закрыл в прошлый раз производство, закрыл его и в этот раз. При этом в постановлении говорится о том, что материалы уголовного производства по этому факту, но с другой квалификацией – часть 1 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное лишение свободы»), по подследственности из следственного подразделения Главного управления Нацполиции в Николаевской области направлены в Волновашский отдел полиции, в связи с чем было принято решение о закрытии производства по части 4 статьи 407 УКУ («Самовольное оставление воинской части или места службы»).