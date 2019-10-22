МИД Украины потребовал от России освободить журналиста Асеева, которого незаконно осудили оккупанты на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской федерации в связи с так называемым «судебным решением» российской оккупационной власти в Донецке по лишению свободы украинского журналиста Станислава Асеева за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, что журналиста Асеева оккупационный российский режим на Донбассе приговорил к 15 годам лишения свободы.

«Незаконное содержание и псевдоприговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине отдельно отметила отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса».