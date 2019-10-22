МИД Украины потребовал от России освободить журналиста Асеева, которого незаконно осудили оккупанты на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской федерации в связи с так называемым «судебным решением» российской оккупационной власти в Донецке по лишению свободы украинского журналиста Станислава Асеева за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Напомним, что журналиста Асеева оккупационный российский режим на Донбассе приговорил к 15 годам лишения свободы.
«Незаконное содержание и псевдоприговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине отдельно отметила отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса».
«Подчеркиваем, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением. Все причастные к осуждению Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Мы требуем от Российской федерации немедленного освобождения С.Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины С.Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые удерживаются в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины», - сообщили в МИД.