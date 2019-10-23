В зоне ООС под обстрелами боевиков погиб один боец ВСУ, еще трое пострадали

За прошедшие сутки, 22 октября, российско-оккупационные войска 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, два получили ранения и один - боевую травму.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 10 обстрелов: трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР, вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов, у Новоселовки Второй – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Пищевика - из автоматических гранатометов, неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ «Север» боевики 14 раз открывали огонь: четыре раза неподалеку Золотого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, дважды в районе Хутора Свободного - из подствольных и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, у Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток 23 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.