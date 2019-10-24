На Луганщине боевики обстреляли рабочих водоканала – пострадали два человека

Боевики утром 24 октября обстреляли работников коммунального предприятия «Лугансквода» – пострадали двое гражданских.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По рабочим, которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции «Кондрашевская», стреляли из автоматического станкового гранатомета АГС-17.

Пресс-центр ОС отмечает, что от места, где зафиксировано обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрелы из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).

Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, силы ООС не имеют возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.

Напомним, как на Донбассе боевики из тяжелой артиллерии обстреляли Золотое.