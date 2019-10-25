В Чехии раскрыли агентурную сеть хакеров, работу которой координировало ФСБ

Председатель чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка подтвердил, что в Чехии действовала агентурная сеть, которая занималась кибератаками в этой и соседних странах. Работу группы координировало ФСБ РФ, а среди ее членов были выходцы из России.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

- Сеть была создана людьми, связанными с российскими спецслужбами, ее финансирование осуществлялось из России и с помощью посольства России в Чехии, - заявил Михал Коуделка, выступая перед депутатами парламента.

Ранее о группе российских хакеров, ссылаясь на источники в спецслужбах, подробно писало чешское издание Respect. Журналистам удалось выяснить, что в группу входили граждане России, а также граждане Чехии – россияне, которые ранее получили чешское гражданство.

Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения, но эта деятельность была прикрытием для кибератак: в компьютерах, найденных в офисах этих компаний, были обнаружены программы для этого. Технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам. Автор расследования Ондржей Кундри рассказал, что группа российских хакеров действовала в Чехии в течение двух лет и, вероятно, совершала нападения не только в этой стране, но и в соседних государствах.

- Хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда в международном контексте речь шла о хакерских атаках, выяснялось, что к этому имеет отношение российская военная разведка (ГУ ГШ, Главное управление Генштаба, известная как ГРУ). В чешском случае речь идет об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы. Скорее всего, они были частью более широкой структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а может, и в других частях мира. Эта сеть создавалась таким образом, чтобы ее техника располагалась в разных странах, и хакерские атаки было бы сложнее отбить, - рассказал журналист.

По мнению пражского военного эксперта Юрия Федорова, информация о причастности ФСБ к раскрытой в Чехии хакерской группе может свидетельствовать о том, что российские спецслужбы конкурируют друг с другом за влияние на процессы, происходящие за рубежом.

- Хотя формально и существует разделение сферы деятельности между Службой внешней разведки, ФСБ и Главным разведывательным управлением, в реальности они пересекаются. И тот факт, что ФСБ изначально была предназначена для работы внутри страны, еще ни о чем не говорит. Потому что руководство этой организации вполне может и, как подтверждает информация чешских спецслужб, пытается расширить сферу своей деятельности, расширить сферу своего влияния и тем самым укрепить свой престиж в глазах президента Владимира Путина. Кстати, в составе ФСБ есть так называемая пятая служба, которая официально предназначена для работы в бывших советских республиках, то есть за пределами России, - говорит эксперт.

По словам Федорова, в чешском руководстве есть разные точки зрения на отношения с Россией, поэтому информация о причастности посольства России в Чехии к агентурной сети – это сигнал, в том числе, и для политиков внутри страны. Из Чехии время от времени высылают разведчиков под дипломатическим прикрытием.

Павел Гавличек, сотрудник Ассоциации по международным вопросам, обращает внимание, что Чехия не первый год является страной, куда вкладываются выведенные из России финансовые средства. Примерно половина всех объектов недвижимости в исторической части города Карловы Вары принадлежит россиянам и выходцам из стран бывшего СССР. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и российские спецслужбы используют Чехию в своих целях.

- Чехия, как можно судить по последним новостям, является транзитным пунктом в работе подобных агентурных сетей. Совсем недавно мы узнали о том, что именно через Чехию проходил финансовый поток средств, предназначенных для неудавшегося переворота в Черногории, к которому имела отношение Россия. Мы видим, как изменилась роль Чехии, отведенная ей Россией: в 1990-е мы видели членов русской мафии и организованной преступности, теперь все прибрала к рукам российская разведка, то есть российское государство, а в российском посольстве вдвое больше дипломатов, чем этого требуют обстоятельства и величина нашей страны. Чехия превратилась в центр для российских спецслужб и нелегальных российских денег, - говорит Павел Гавличек.

Напомним, ранее президент Чехии предлагал снять санкции с России и финансово компенсировать Украине потерю Крыма.