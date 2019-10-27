Штаб ООС: За прошлые сутки боевики 21 раз нарушили перемирие

В районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки боевики нарушили перемирие 21 раз, применяя минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов: неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Красногоровки - из СПГ; неподалеку Павлополь - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов.

«Пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Хутора Вольный - из подствольных гранатометов; дважды у Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 миллиметров, РПГ и крупнокалиберных пулеметов; в районе Зайцево - из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия; в районе Новгородского - из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - добавили в штабе.

За прошедшие сутки потерь среди украинских военных не было.

С начала текущих суток боевики нарушили перемирие 3 раза. Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 22 октября, российско-оккупационные войска 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, два получили ранения и один - боевую травму.