Если Россия нападет на НАТО в Балтийском регионе, то через месяц потеряет Калининградскую область, - эксперты

Если Россия начнет боевые действия в Балтийском регионе, направленные на конфронтацию с НАТО, она неизбежно потеряет Калининградскую область.

Об этом говорится в докладе американского неправительственного исследовательского центра Jamestown Foundation, сообщает «Новое время».

В докладе отмечается, что несмотря на развитую противовоздушную и противоракетную оборону России в регионе, США и Польша могут успешно противостоять этому усиленным контингентом сухопутных войск.

Согласно расчетам фонда, союзникам понадобится две недели, чтобы прорвать оборону и еще столько же, чтобы удержать завоеванные позиции, пока прибудет подкрепление. При этих обстоятельствах материально-техническое обеспечение сил НАТО будет возложено на Германию. Отмечается, что Россия будет вынуждена сдаться.

Напомним, что ранее президент Польши призвал ЕС не игнорировать угрозу со стороны России.