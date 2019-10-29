Боевики за сутки 16 раз стреляли по позициям ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 октября, пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировали восемь обстрелов: дважды неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Гнутово - из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки «Север» противник совершил тоже восемь обстрелов: пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, вблизи Луганского - из АГС, неподалеку Попасной - из стрелкового оружия, у Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 29 октября, пророссийские боевики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.