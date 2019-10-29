«Разведение войск в Золотом начинается сегодня», - глава МИД Пристайко

Разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня.

Об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».

По его словам, до саммита «нормандской четверки» должно пройти разведение сил на ранее согласованных участках.

- Разведение в Золотом происходит сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня… Почему мы задержались, потому что это должен быть не просто отвод. Он должен быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад. Дальше будет Петровское, - заявил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Зеленский приехал в Золотое и пообщался с николаевским активистом "Нацкорпуса" на повышенных тонах, призвав людей, которые находились там, сдать оружие. представители Нацкорпуса и ветераны «Азова» отказались это сделать.

После публикации видео Штаб ООС заявил, что вооруженные активисты нелегально находятся в Золотом и не относятся к силовикам.