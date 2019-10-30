Разведение войск: ОБСЕ зафиксировала обстрелы неподалеку Петровского

В районе города Золотое Луганской области в среду, 30 октября, проходит разведение войск.

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09:47 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 28 октября зафиксировала шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведение сил в районе Петровского Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, за 2 километра на север от Петровского, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1-1,5 км на юго-восток и 1 выстрел из стрелкового оружия примерно за 1-2 км на юг.

Кроме того, находясь примерно в 2 км восточно-северо-восточнее Богдановки (подконтрольная правительству), наблюдатели слышали и видели один взрыв от артиллерийского снаряда ориентировочно за 3-5 км на северо-северо запад.

«По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 км от ее края», - говорится в сообщении.

Наблюдатели также сообщили, что не фиксировали нарушения прекращения огня в районе Золотого.

09:35 В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли жилые дома. Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена фиксация обстрелов. Отметим, что пострадавших нет.

В частности, частный дом по улице Ореховой 25 получил повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

А также частный дом по улице Довженко 28 потерпел повреждений от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено 3 отверстия в кровле дома.

Напомним, 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции