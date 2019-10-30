«Единого решения никогда не будет», - Зеленский о возвращении Крыма и Донбасса

Президент Владимир Зеленский считает, что единого решения относительно возвращения Крыма и Донбасса, которое удовлетворит всех, никогда не будет.

Об этом он заявил на форуме в Мариуполе.

Как отметил Зеленский, украинскому обществу нужно договориться между собой.

- Сегодня внутри страны существуют асолютно разные видения в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Большинство убеждены, что они должны вернуться в Украину. Да, но как именно здесь общество разделено, - заявил он.

Президент сообщил, что по данным социологии, около 21% считает, что нужно продолжать боевые действия до победы, 20% - осуществлять экономическую и территориальную блокаду, а 22% уверены, что нужно начать переговоры об особом статусе ОРДЛО в составе Украины, 10% посчитают, что нужно отказаться от этих территорий, а 26% затруднились ответить на этот вопрос. В то же время, 80% хотят прекращения огня.

- Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет. Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство, - добавил он.

Напомним, 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции