«Это неправильно», - Зеленский призвал не называть «сепаратистами» всех жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Президент Владимир Зеленский отмечает, что приоритетом украинской власти в вопросе Донбасса и Крыма, кроме дипломатии, также является информационная и гуманитарная политика.

Об этом президент сказал во время выступления на «Форуме единства» в Мариуполе, сообщается на сайте главы государства.

- Эти политики не существуют друг без друга. Нет никакого смысла рассказывать, как хорошо в Украине, если это не совпадает с реальностью за пределами КПВВ. И любые улучшения не важны, если наши граждане банально не будут о них знать, а значит, не смогут ими воспользоваться, – отметил Зеленский.

По его словам, если действенная гуманитарная политика – это в первую очередь задача государства, то информационная политика – общий вызов и общая ответственность власти, СМИ и пользователей соцсетей.

Также президент отметил, что сегодня о Крыме в больших масс-медиа вообще практически не говорится, он исчез из информационной повестки дня СМИ, а упоминания о людях на оккупированном Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо.

- Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР, ДНР, – без исключения называют «сепарами», а в официальной риторике уже стало нормой говорить «жители». «Жители временно оккупированных территорий». И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим «граждане Украины». Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать, – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский заявил, что закончить войну и вернуть украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Как отметил президент, Украине нужен мир на ее условиях.

- Закончить войну и вернуть украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция. Она возможна в случае сохранения санкций, - заявил он.

Зеленский заявил о необходимости минского процесса и встречи в нормандском формате.

- Она (встреча в нормандском формате, - ред.) должно произойти и мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории, - добавил он.

Напомним, 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции