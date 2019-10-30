Дания разрешила России проложить «Северный поток-2» – это лишит Украину миллиардных прибылей от транзита газа

Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на прокладку труб «Северного потока-2» в водах Дании.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном агентством, передает «Громадське».

«Северный поток-2» позволили проложить к юго-востоку от Датского острова Бронхольм. Он будет пролегать в экономической зоне Дании. После получения разрешения на строительство газопровода в Дании, «Газпром» сможет завершить его строительство.

В случае завершения строительства «Северного потока-2» Газпром сможет поставлять газ в Европу без использования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. Транзит российского газа ежегодно приносит Украине до 3 миллиардов долларов доходов. В «Нафтогазе» решение Датского энергетического агентства назвали ожидаемым.

- Принципиальная позиция Дании задержала проект на время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения, - сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Отметим, что Россия поднимала вопрос предоставления разрешения на строительство «Северного потока-2» на недавних переговорах о транзите газа через Украину, состоявшихся в Брюсселе. В частности, об этом российская делегация разговаривала с представителями Еврокомиссии.

Российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Дания оставалась единственной страной, которая не предоставила соответствующего разрешения на строительство России, из-за чего запуск трубопровода не состоится в запланированный срок до конца 2019 года. Потери «Газпрома» от такой задержки эксперты оценивают в 660 миллионов евро.