Президент Чехии принял делегацию «пропутинских» крымских татар, поддерживающих оккупацию Крыма

Представители маргинальной организации «Къырым бирлиги», поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

Присутствием на приеме сторонники Путина похвастались на странице своей организации в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

«Президент Чехии Милош Земан — европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика-дружественное нашей стране государство. «Къырым бирлиги» очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики», - сказано в сообщении.

Там же размещена фотография представительницы «Къырым бирлиги» Тамилы Ниметуллаевой с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.



Организация играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа, - цитирует Европейская правда чешское издание Denik N. При этом она не признана в ЕС.

«ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдо-представителями крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине», - рассказал бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представители именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России.

«Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад», - сказал Овчачек.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов. «Лично я, например, не приглашал бы таких лиц на официальное мероприятие, которое организует министерство иностранных дел». Он добавил, что в вопросе приглашений на прием в президентский дворец, как правило, консультации с внешнеполитическим ведомством не ведутся.

Издание также выяснило, что приглашение на мероприятие в президента Чехии прокремлевской организации удалось получить через русинских активистов.



Ранее сообщалось, что чешский суд оправдал владельца отеля, который не захотел селить россиян, поддерживающих аннексию Крыма.