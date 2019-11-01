В России вступил в силу закон об изоляции Рунета

С 1 ноября в России вступила в силу большая часть положений закона о так называемом «суверенном Рунете».

Об этом сообщает «Новая газета».

Закон обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленные Роскомнадзором на безвозмездной основе технические средства, которые позволят ведомству осуществлять централизованное управление сетью. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов.

Весь интернет-трафик, согласно закону, должен будет проходить через точки обмена, внесенные в специальный реестр. Роскомнадзор также сможет отказывать провайдерам и организаторам распространения информации в доступе к ним, если те не выполняют требования ведомства или правоохранительных органов.

По данным источников «Коммерсанта», на то, чтобы установить оборудование по всей стране, уйдет примерно год. Кроме того, отмечает издание, еще не приняты все необходимые для работы закона подзаконные акты.

В конце сентября Роскомнадзор объявил о начале установки необходимого для работы закона оборудования. В октябре советник президента по информационным технологиям Дмитрий Песков заявил, что пока не удалось установить достаточное количество оборудования и протестировать систему DPI (Deep Packet Inspection).

«Технологически страна не готова. Очень важно, чтобы мы развивали отечественные технологии, в том числе защищая свою информационные сети и системы, — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с «Новой газетой». — Поэтому закон будет реализовываться постепенно — по мере технологической готовности».

На исполнение закона, по данным национальной программы «Цифровая экономика», будет потрачено более 30 миллиардов рублей. Ряд положений закона, в том числе о создании национальной доменной зоны, вступят в силу с 2021 года.

Напомним, в РФ депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете.