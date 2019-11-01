Разведение сил в Золотом практически завершено, а в Петровском его снова отложат из-за недавних обстрелов, - министр обороны

Министр обороны Алексей Загороднюк заявил, что разведение сил в районе Золотого завершилось, а в районе Петровского из-за обстрелов этот процесс отложили.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 1 ноября.

— Сейчас оно (разведение сил в районе Золотоо, - ПН) уже почти завершено, и территория полностью находится под контролем Министерства внутренних дел, - сказал министр.

По словам Загороднюка, дату разведения в Петровском отложат из-за обстрелов. Президент Владимир Зеленский накануне говорил, что разведение стартует 4 ноября.

— Обстрелы были, и поэтому мы ожидаем пересмотра даты, потому что мы идем семь дней, - сказал он, отметив, что последние обстрелы в этом районе были зафиксированы 30 октября.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что «обстрелы свидетельствуют, что одна из сторон не хочет прогресса, потому что это последний шаг перед встречей (в нормандском формате)».

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.

Позже сообщалось, что ветераны, которые были против разведения войск в Золотом, в сопровождении полиции покинули населенный пункт и вывезли с собой оружие.