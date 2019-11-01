На границе контрразведка СБУ задержала николаевца, который вывозил детали для кораблей ВМС РФ

Сотрудники контрразведки и следователи СБУ пресекли попытку жителя Николаева незаконно переправить комплектующие к военным кораблям в Российскую Федерацию.

Об этом сообщили в пресс-группе управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Следователи спецслужбы установили, что житель Николаева планирует незаконно переправить детали, которые используются для ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях ВМФ РФ.

Нелегальный груз правоохранители изъяли при прохождении государственной границы. По предварительной оценке специалистов, рыночная стоимость изъятого оборудования составляет около полутора миллионов гривен.

Во время обыска по месту проживания организатора схемы выявлены электронные носители и компьютерная техника, содержащие переписку с заказчиком в РФ.

Содействие в идентификации изъятой продукции оказывала администрация ГП «Заря»-«Машпроект».

В рамках уголовного производства, открытого по факту нарушения режима совершения международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Николаеве с «Зори» незаконно вывезли военное оборудование.