В октябре «Л/ДНР» потеряли около сотни своих бойцов

В октябре этого года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛДНР» и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные своей разведки.

«Заметим, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных. То есть реальные могут быть большими чем 96», – подчеркнули в штабе.

При этом иногда потери личного состава боевиков связаны с их неосторожным обращением с оружием и в подобных случаях вину они пытаются переложить на ВСУ.

По свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области на мине подорвался автомобиль оккупантов. При этом ее заложили сами боевики и успешно забыли о ее местонахождении.

«Противник традиционно обратился к информационным манипуляциям и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы. «Фейкометы» с ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением. Так, пропагандистский ресурс российских оккупантов «ДАН» опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям. Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больном ребенке, которого якобы намеревались лечить «ополченцы», – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевики в своем сообщении не предоставили материалы фото- или видеофиксации. А в местности, где якобы произошло событие (около 300 метров от опорного пункта боевиков), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми. Боевые действия на этом участке вчера, 31 октября Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали.