Боевики за сутки 13 раз нарушали режим прекращения огня

В пятницу, 1 ноября, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки - из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки - с станковых противотанковых гранатометов; два раза у Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; вблизи Марьинки - с СПГ и стрелкового оружия. сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов: у Майорского - с станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; дважды вблизи Новолуганское - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Свободного - из крупнокалиберных пулеметов; у Троицкого - с автоматических гранатометов.

Вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток, 2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, что в октябре этого года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛДНР» и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека.