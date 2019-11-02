«Гражданство, домик в Голландии»: террорист Цемах рассказал, что его допрашивали следователи из Нидерландов и предлагали сделку

Подозреваемый в причастности к катастрофе на Донбассе малазийского «Boeing» рейса MH17 Владимир Цемах, которого отпустили в рамках обмена, утверждает, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о катастрофе.

Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому, которого как и Цемаха отпустили по обмену.

По словам Владимира Цемаха, в его допросе в Киеве участвовали представители полиции Австралии и полиции Нидерландов.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал», – сказал он.

При этом он говорит, что «это просто звание у него такое было «начальник ПВО», а часть этих установок якобы была муляжом. Также он отрицает причастность к катастрофе с рейсом MH17 и даже уверяет о готовности судится с Украиной в международных судах.

Напомним, xто Цемах был важным звеном в обмене пленными между Россией и Украиной. Именно на его обмене настаивала российская сторона. 7 сентября удалось завершить этот обмен и Украина вернула из России 35 военнопленных и политзаключенных. Глава МВД Аваков называл Цемаха «аферистом из бунтующих степей».

Как известно, 4 июня появилась информация, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.