Финляндия выделит Украине 600 тысяч евро на разминирование на Донбассе

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна выделит 600 тысяч евро на проведение работ по разминированию на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую во время своего визита в Украину, сообщает МИД Финляндии.

«Финляндия участвует в развитии Украины, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу. Во время визита я подтвердил дополнительный вклад в 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование. Мины во многих районах остаются проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство», — заявил министр.

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