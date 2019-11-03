За годы войны на Донбассе погибло более 3,3 тысячи гражданских, - ООН

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По данным Организации Объединенных Наций, в результате агрессии России на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ООН на своей странице в Twitter

Еще около 9 тыс. гражданских получили ранения или были травмированы за пять лет войны на Донбассе.

«Убито более 3 330 мирных граждан. Ранено до 9 тыс. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи», — сообщается на странице ООН в Twitter.

По оценке ООН, в результате конфликта появилась «линия соприкосновения» на территории 427 км.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.

Роман Свиридов

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