За годы войны на Донбассе погибло более 3,3 тысячи гражданских, - ООН

По данным Организации Объединенных Наций, в результате агрессии России на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ООН на своей странице в Twitter

Еще около 9 тыс. гражданских получили ранения или были травмированы за пять лет войны на Донбассе.

«Убито более 3 330 мирных граждан. Ранено до 9 тыс. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи», — сообщается на странице ООН в Twitter.

По оценке ООН, в результате конфликта появилась «линия соприкосновения» на территории 427 км.

Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан

🛑Ранено до 9 000

🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.