Штаб ООС: Боевики 14 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

За минувшие сутки на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 4 раза нарушили «режим тишины». Из гранатометов различных систем они обстреляли позиции вблизи Водяного; из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - возле Павлополя; из РПГ и крупнокалиберных пулеметов - в районе Песков и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики 10 раз нарушили «режим тишины». Из стрелкового оружия, гранатометов противотанковых и автоматических гранатометов они обстреляли позиции вблизи Новолуганского; из подствольных гранатометов и стрелкового оружия - возле Хутора Вольного; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Золотого; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Луганского; с СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов - возле Зайцевого; из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов - в районе Южного; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Новозвановки.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный ранен.

От начала суток на Донбассе боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 миллиметра обстреляли позиции вблизи Новолуганского.