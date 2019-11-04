В Золотом после отвода войск начали разминировать территорию, - штаб ООС

В районе поселка Золотое-4 Луганской области в рамках разведения сил и средств начали разминирование дорог и обочин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке.

По информации военных, там также проходит техническое обследование территории. Очищать ее от взрывоопасных предметов по графику планируют до 9 ноября.

Как уточнили в штабе, с начала суток 3 ноября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. По позициям бойцов ООС стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся, в том числе, в районе Золотого, но вне участка разведения, уточняется в сообщении.

С начала суток один украинский военнослужащий на Донбассе был ранен.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.