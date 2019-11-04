Посольство США в Украине приветствует разведение войск в прифронтовом Золотом на Донбассе

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Посольство США в Украине поприветствовало шаги Украины по разведению войск в районе прифронтового поселка Золотое.

Об этом сообщается в твиттере посольства.

Американские дипломаты призвали Россию вывести своих военных с территории Украины.

«Мы приветствуем завершение отведения сил и средств в Золотом и высоко оцениваем усилия Президента Зеленского и его команды по решению конфликта на востоке Украины, которые возобновляют суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию полностью выполнить Минские договоренности и вывести все свои силы с востока Украины», - сообщили в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Золотом после отвода войск начали разминировать территорию. 

Вадим Богданов

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