В РФ уволили руководителя разведцентра, чьи шпионы провалились на Николаевщине благодаря контрразведке СБУ

Петр Каменщиков В СБУ заявили, что в Российской Федерации за провалы в оперативной работе уволили начальника 316-го Центра российской военной разведки, капитана 1-го ранга Петра Каменщикова. Троих его агентов контрразведка СБУ задержала на Николаевщине.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

316-й Центр военной разведки Главного управления Генштаба ВС РФ дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Российской Федерацией АР Крым в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины.

Контрразведчики СБУ установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевых групп для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.

Украинская контрразведка, начиная с 2014 года, реализовала ряд мероприятий по прекращению этой противоправной деятельности российской спецслужбы путем обнаружения, задержания и привлечения к уголовной ответственности агентов иностранной военной разведки. Только во время последнего обмена по схеме «35 на 35», который состоялся 7 сентября 2019, в РФ было передано четырех уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену агентов 316-й РЦ ГУ ГШ ВС РФ.

Отметим, что трое из упоминаемых СБУ агентов – жители Николаевской области.

В частности в контрразведка СБУ выявила и задержала Дмитрия Кореновского и Виктора Федорова, которых до обмена судили за госизмену.

В Очакове за шпионаж задержали Юрия Ломако. Он потом заключил сделку со следствием, признал вину в госизмене и получил пять лет тюрьмы.

Дмитрий Кореновский Дмитрий Коренвский Виктор Федоров

Юрий Ломако

Напомним, как в Николаеве начали рассматривать апелляцию прокуратуры на приговор шпиона ФСБ.