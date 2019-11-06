Николаевский бронетанковый завод внесли в список стратегических объектов и защитили от претензий российского банка

Николаевский бронетанковый завод внесен в перечень стратегических объектов государственной собственности и теперь защищен от недобросовестных атак российских банков и компаний.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Мустафа Найем.

Напомним, ранее суд обязал «Николаевский бронетанковый завод» вернуть почти ₴8 миллионов «дочке» российского банка.

Найем объясняет, что в начале сентября завод обратился в концерн «Укроборонпром» с проблемой блокирования своих счетов по обращению российского «Проминвестбанка» по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы сотрудникам завода.

Основным акционером «Проминвестбанка» является Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (99,77% акций), а конечной контролирующей стороной – правительство Российской Федерации.