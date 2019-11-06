Николаевский бронетанковый завод внесли в список стратегических объектов и защитили от претензий российского банка

Николаевский бронетанковый завод внесен в перечень стратегических объектов государственной собственности и теперь защищен от недобросовестных атак российских банков и компаний.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Мустафа Найем.
Напомним, ранее суд обязал «Николаевский бронетанковый завод» вернуть почти ₴8 миллионов «дочке» российского банка.
Найем объясняет, что в начале сентября завод обратился в концерн «Укроборонпром» с проблемой блокирования своих счетов по обращению российского «Проминвестбанка» по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы сотрудникам завода.
Основным акционером «Проминвестбанка» является Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (99,77% акций), а конечной контролирующей стороной – правительство Российской Федерации.
«Проще говоря, с одной стороны Украина является объектом прямой агрессии со стороны России, а с другой – правительство Российской Федерации блокирует счета наших военных предприятий, срывая выполнение оборонного заказа и оставляя без заработной платы сотрудников бронетанковых заводов. Что важно, с 1 марта 2018 года «Проминвестбанк» включен в санкционный список и, помимо прочего, не может выводить свой капитал за пределы Украины. Включение компании в т.н. список «стратегов» позволит николаевскому заводу избежать принудительного исполнения решений судов о взыскании задолженности в интересах юридических лиц Российской Федерации», - сообщил Найем.