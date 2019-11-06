Австрия выделит Украине миллион евро для разминирования Донбасса

Австрия выделила транш в размере €1 млн на разминирование территорий Донбасса.

Об этом МИД сообщил в Twitter.

МИД выразил правительству Австрии благодарность за «ежедневную поддержку жителей востока Украины и разминирование Донбасса».

Австрийское агентство APA сообщает, что Вена приняла решение о выделении Международному комитету Красного креста €500 000 и неправительственным организациям Австрии еще €500 000 из Фонда по иностранным бедствиям «для урегулирования чрезвычайных ситуаций в кризисных регионах Украины».

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия выделит Украине 600 тысяч евро на разминирование на Донбассе.