Австрия выделит Украине миллион евро для разминирования Донбасса

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Австрия выделила транш в размере €1 млн на разминирование территорий Донбасса.

Об этом МИД сообщил в Twitter.

МИД выразил правительству Австрии благодарность за «ежедневную поддержку жителей востока Украины и разминирование Донбасса». 

Австрийское агентство APA сообщает, что Вена приняла решение о выделении Международному комитету Красного креста €500 000 и неправительственным организациям Австрии еще €500 000 из Фонда по иностранным бедствиям «для урегулирования чрезвычайных ситуаций в кризисных регионах Украины».

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия выделит Украине 600 тысяч евро на разминирование на Донбассе.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор