Боевики 20 раз обстреливали ВСУ – один украинский боец погиб, четверо ранены

Погибший 7 ноября Герман Бродников За минувшие сутки 7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты», – отметили в штабе

С начала этих суток, 8 ноября, боевики осуществили обстрел наших позиций с автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Пресс-служба 92-го ОМБр имени кошевого атамана Иван Сирко уточнила, что погибший 7 ноября военнослужащий служил в их бригаде.

«Сведенное инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-кругляком свого подразделения для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши побратимы у ВОПа выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела из установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, у которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года», - говорится в сообщении.

Еще трое бойцов бригады получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из них в тяжелом состоянии.