На Донбассе в Петровском в полдень планируется разведение сил

В пятницу, 8 ноября, в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка - Петровское Донецкой области.

Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщает штаб ООС.

Дата определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября.

- Поэтому 7-дневный режим тишины на участке разведения выдержан, и мы готовы выполнить условия по разведению сил и средств.

В связи с этим, в 12:00 украинская сторона запускает белую ракету, которая будет сигнализировать боевикам о готовности к разведению.

– Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности, - сказал командующий ОС.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.

Позже сообщалось, что ветераны, которые были против разведения войск в Золотом, в сопровождении полиции покинули населенный пункт и вывезли с собой оружие.

Кроме того, в Золотом после отвода войск начали разминировать территорию.