Процесс разведения сил и средств в Петровском перенесли на 9 ноября

Разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области переносится на 9 ноября.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Отметим, что ранее в штабе Операции Объединенных сил заявили о готовности начать разведение в пятницу, 8 ноября, в 12:00.

«Трёхсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 часов по Киевскому времени», - говорится в заявлении.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.

Позже сообщалось, что ветераны, которые были против разведения войск в Золотом, в сопровождении полиции покинули населенный пункт и вывезли с собой оружие.

Кроме того, в Золотом после отвода войск начали разминировать территорию.

Как известно, изначально разведение сил в Петровском планировали начать 4 ноября, позже его перенесли на 8 ноября из-за обстрелов боевиков. Позже в ООС объявили все-таки дату начала разведения 8 ноября.