Террорист Безлер получил от России паспорт на другое имя и пользуется им для путешествий, - расследование

Террористы Игорь Безлер и Олег Иванников, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, сменили свои имена и скрываются на территории России и оккупированного Крыма.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на расследование «Bellingcat».

Расследователи выяснили, что Россия выдала боевикам новые паспорта, но не внесла их в базу налогоплательщиков, поскольку они не имеют идентификационных номеров.

Игорь Безлер получил документы на имя Игоря Николаевича Берегового, который родился 30 декабря 1965 года, а Иванников – на имя Андрея Лаптева, который родился 6 апреля 1967 года. Отмечается, что новые паспортные данные Безлера совпадают с данными реального человека, который живет в оккупированном Симферополе. Безлер/Береговой использовал свой новый паспорт для путешествий по России и Украине.

Поскольку новые документы Безлеру и Иванникову создавались одновременно, разница в их номерах составляет несколько десятков – 4 513 078 492 и 4 513 078 464 соответственно. По данным Bellingcat, оба боевика являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба РФ.

Напомним, что террориста Безлера в 2015 году объявили в розыск за расстрел украинского военнопленного-спецназовца.