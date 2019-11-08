На Николаевщине суды приняли два решения в пользу жертв российской агрессии

На Николаевщине суды приняли два решения в пользу украинских граждан, пострадавших от российской вооруженной агрессии.

Об этом сообщает движение «Сила права», которое обеспечивало правовую поддержку истцов.

Как отмечают в движении, в Вознесенском районном суде Николаевской области вынужденный переселенец из Луганска Евгений Ясинецкий доказал вину России в оккупации его родного города.

В Центральном районном суде Николаева мать старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады Олега Бондаренко, погибшего от снайперской пули, получила решение, устанавливающее вину государства-агрессора в смерти ее сына.

Олег Бондаренко проходил службу в АТО на должности пулеметчика с мая 2015 года. В марте 2016 военнослужащий осуществлял патрулирование территории вдоль реки Северский Донец. На одном из участков маршрута вражеский снайпер открыл прицельный огонь по нашим военнослужащим, в результате чего Олег получил смертельное ранение. Указом Президента Украины старший солдат Бондаренко награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). В 2018 году в Николаеве установили мемориальную доску Олегу Бондаренко.