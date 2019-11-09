На Донбассе боевики 11 раз обстреливали ВСУ

За минувшие сутки 8 ноября пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центр операции Объединенных сил

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно», – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрелы: неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов; у Лебединского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Гнутово - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Восемь обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности ОТГ «Север»: у Орехова - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - с автоматических гранатометов; в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия; у Железного - из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; у Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский военнослужщий.

С начала этих суток боевики не проявляли огневой активности. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, что ранее в штабе Операции Объединенных сил заявили о готовности начать разведение в пятницу, 8 ноября, в 12:00. Позже разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области перенесли на 9 ноября.