В Петровском началось разведение войск

В Петровском Донецкой области 9 ноября началось разведение вооруженных сил Украины и формирований так называемой «ДНР».

Отметим, что ранее в штабе операции Объединенных сил заявили о готовности начать разведение в пятницу, 8 ноября, в 12:00. Позже разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области перенесли на 9 ноября.

В штабе ООС сообщили, что ОБСЕ в 11:00 было готово наблюдать за выполнением процесса развода войск со стороны Украины, но в штабе ООС сомневались в выполении обязательств боевиками.

В то же время сайты боевиков сообщают, что представитель «народной милиции ДНР» в обусловленное время выпустил в небо сигнальную ракету белого цвета и дал сигнал о готовности к финализации процесса разведения сил и средств с Украиной на участке в районе Петровского.

Сейчас в Петровском (находится в 40 км к югу от Донецка) находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК, приехавшие для мониторинга за разведением сил и средств.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.

Позже сообщалось, что ветераны, которые были против разведения войск в Золотом, в сопровождении полиции покинули населенный пункт и вывезли с собой оружие.

Кроме того, в Золотом после отвода войск начали разминировать территорию.

Как известно, изначально разведение сил в Петровском планировали начать 4 ноября, позже его перенесли на 8 ноября из-за обстрелов боевиков.