Полковник австрийской армии шпионил для РФ четверть века – ему грозит 10 лет тюрьмы

Полковника армии Австрии обвиняют в шпионаже в пользу России в течение не менее 25 лет, ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Прокуроры города Зальцбург 8 ноября сообщили, что 71-летний мужчина, которого идентифицировали как Мартина М., по версии следствия, работал на Государственное разведывательное управление России с 1993 года.

Он, по данным прокуратуры, оказывал российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии, а также военные данные.

«Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов», - говорится в заявлении офиса прокурора.

Согласно сообщению, офицер получил сотни тысяч евро в обмен на свои услуги, продолжил оказывать даже после выхода на пенсию.

Австрийские правоохранители задержали мужчину 2018 года. Министр иностранных дел Сергей Лавров после этого задержания заявил, что ему «ничего не известно об этом деле».

Австрия - одна из нескольких европейских стран, которые поддерживают прочные дипломатические связи с Москвой несмотря на аннексию Россией Крыма и начало агрессии на востоке Украины, а также отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипача в Солсбери, Великобритания, в котором обвиняют Кремль.

Вена, где расположены штабквартиры многочисленных международных организаций вроде Международного агентства по атомной энергии, ОБСЕ и филиал ООН, неофициально известная как европейский шпионский хаб. Во время Холодной войны город служил своеобразной точкой доступа в страны коммунистического лагеря из-за близости к Восточной Европе

Напомним, как в РФ уволили руководителя разведцентра, чьи шпионы провалились на Николаевщине благодаря контрразведке СБУ.