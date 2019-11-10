За сутки в зоне ООС боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня – ранен украинский военнослужащий

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За прошедшие сутки, 9 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Обстрелы со стороны боевиков зафиксировали неподалеку Водяного, Невельского, Красногоровки, Талаковки, Березового, Песков, Гнутово и Павлополя. Также обстреливали позиции войск вблизи Майорска, Новолуганского и Крымского. 

В результате обстрелов был ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Ранее в штабе ООС рассказали подробности разведения войск в районе Петровского.

Мила Волкова

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