На Донбассе российско-террористические войска обстреляли грузовик украинских военных, ранены четыре бойца

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Российские войска 10 ноября обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой. Ранения получили 4 украинских воина, грузовик поврежден.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Обстрел произошёл вблизи села Новогнатовка. Всего было сделано два пуска ракет.

Напомним, что в июле в Донецкой области обстреляли кортеж губернатора, одна из ракет попала в грузовик. В результате взрыва погиб сержант из николаевской артиллерийской бригады Антон Фака. 

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств. Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Вадим Богданов

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