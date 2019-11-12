За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия - ранен один украинский военнослужащий

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 11 ноября, боевики провели 16 обстрелов. В результате получил ранение один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись возле Гнутового, Верхнеторецкого, Богдановки (вне участка разведения), Широкиного, дважды возле Красногоровки, Старогнатовки, трижды возле Луганского, вблизи Орехового, четыре неподалеку от Пивденного и у Новолуганского.