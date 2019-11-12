Если ТЭЦ передадут в собственность Николаева, её проблемы станут «политическими», - глава предприятия

Генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко заявил, что передача предприятия в коммунальную собственность города Николаева приведет к тому, что решение проблем перейдет из экономической плоскости в политическую.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на предприятии, во вторник 12 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В свою очередь, Юрий Кишко отвечая на вопрос, что лучше будет для предприятия по его мнению, работать с частным инвестором или под руководством города, гендиректор сообщил, что преимуществом работы с первым заключается в рассмотрении не политических, а экономических показателей.

— Что касается города. Вы же живете в Николаеве и видите, как сложно принимаются те или иные вопросы, решить ту или иную проблему. Они все переходят с экономической в политическую плоскость. Из позитива только две вещи. Позитив в том, что заинтересованность в каких-то решениях, которые могут быть политическими. Например, срочно поменять на Московской все трубы. Хорошо. Но на улице Пограничной проблема больше. Где в первую очередь менять? Если политически, то на Московской, если экономически, то на Пограничной. Такие вопросы будут проблемными, если это будет коммунальная собственность, - сообщил Юрий Кишко.

Также он добавил, что частный инвестор будет вкладывать средства в предприятие на длительное время и будет рассматривать ситуацию на перспективу. При этом он отметил, что не считает ничего плохо, если ТЭЦ будет в коммунальной собственности города.

— Пусть город самостоятельно решит, депутаты примут решение, что они принимают ТЭЦ. Но сегодня передача ТЭЦ в коммунальную собственность не рассматривается в связи с тем, что нет политической воли всего депутатского корпуса. Я в этом вопросе не принимаю решений, я лишь готовлю соответствующие документы, - заявил гендиректор ТЭЦ.



Напомним, что экс-губернатор Николаевской области Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

В ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. Обратиться по данному вопросу в Кабинет министров Украины планировал и Алексей Савченко.

Уже 16 января 2019 года на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».

Позже данный вопрос выносился на профильную комиссию горсовета, на которой ее члены изначально не были уверенны в целесообразности принятия в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ». Однако, 5 мая, комиссия по вопросам промышленности поддержала передачу государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева. Но на сессии депутаты не захотели бесплатно забрать себе на баланс государственный пакет акций «Николаевской ТЭЦ».