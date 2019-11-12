ФСБ завербовала в Сирии крымчанина, чтобы он пошел служить в ВСУ, а потом дискредитировал украинскую армию

Военная контрразведка СБУ предупредила информационную спецоперацию ФСБ по дискредитации украинских Вооруженных сил Украины при помощи завербованного в Сирии жителя Крыма.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

Военнослужащий из десантно-штурмовых войск в 2018 году начал службу по контракту в ВСУ после приезда с временно аннексированного страной-агрессором Крыма. Сотрудники СБУ выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, а в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать «русский мир».

«Именно на Ближнем Востоке началась его сотрудничество с ФСБ. Чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии. По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его «разоблачительные» выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ», – отметили в спецслужбе.

Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом. При осмотре у мужчины изъято собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас бывший военнослужащий находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ устанавливает следствие.

Напомним, как в РФ уволили руководителя разведцентра, чьи шпионы провалились на Николаевщине благодаря контрразведке СБУ.