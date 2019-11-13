Одним из пострадавших из-за взрыва мины на Донбассе оказался командир 128-й бригады

Вчера, 12 ноября, в районе села Новотроицкое командир 128-й отдельной горно-пехотной Евгений Коростелев и младший сержант подорвались на мине при осмотре передовых позиций.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

Как известно, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 12 ноября, боевики произвели 15 обстрелов и двое военнослужащих пострадали из-за взрыва мины.

«Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю. Примерно в 16:00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу», - отметил Бутусов.

У Коростелева тяжелые ранения обеих ног.

Евгений Коростелев был командиром бригадной артиллерийской группы 25-й воздушно-десантной бригады, а на должность комбрига был назначен два месяца назад.

Напомним, что 11 ноября, боевики провели 16 обстрелов. В результате получил ранение один украинский военнослужащий.