Россия хочет отменить эмбарго на «кровавые алмазы» из Африки – места добычи контролируют наемники из РФ

На этой неделе Россия объявила, что хочет положить конец международному эмбарго на алмазы, экспортируемые из Центральноафриканской республики. На данный момент это единственное государство в мире, на которое до сих пор распространяется запрет на так называемые «кровавые алмазы».

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на британскую газету «The Independent».

Несмотря на запрет, более 90% алмазов ЦАР все равно экспортируются через черный рынок. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сказал, что пришло время признать, что запрет не работает, и в полном объеме легализовать торговлю алмазами. Политик отмечает, что действующие запреты несправедливы по отношению к беднякам, у которых это единственный способ заработать себе на пропитание.

В свою очередь, активисты утверждают, что официальная позиция России надумана. Они говорят, что Москва вместо этого заинтересована в получении выгоды от торговли, отмечая, что действующие лица с тесными связями с Кремлем будут готовы получить преимущества от смягчения правил.

Экспорт алмазов из республики был полностью запрещен в 2013 году из-за опасений, что выручка от него подпитывала жестокие вооруженные группировки. Спустя три года запрет был частично снят в контролируемых правительством регионах на западе страны. Но теперь Россия хочет легализации экспорта на всей территории ЦАР. Брэд Брукс-Рубин из неправительственной организации Enough Project заявил, что инициатива Москвы по отмене международного эмбарго на алмазы из ЦАР увенчается успехом. По его словам, ранее эту инициативу продвигали Дубай и Индия, крупные игроки в алмазной индустрии. Но тот факт, что теперь ее выдвигает Россия, означает, что эта идея получит «некоторую поддержку».

На данный момент РФ находится в процессе восстановления своего влиятельного положения в Африке после трех десятилетий относительного бездействия. Сейчас главный игрок на континенте – это Китай. Но Владимир Путин хочет это изменить, и ЦАР является основной опорой его стратегии.

По словам антрополога из Института Африки РАН Дмитрия Бондаренко, сотрудничество с обедневшим, богатым минеральными ресурсами государством должно было стать «демонстрацией» нового потенциала России в регионе. Во-первых, сказал он, ЦАР никогда ранее не находилась в советской сфере влияния. Во-вторых, она вступает в сотрудничество с Россией из «прагматических, а не идеологических» соображений. В-третьих, она использует Россию для сокращения зависимости от Запада в данном случае от Франции.

В 2018 году, например, ЦАР и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, по которому российская армия проводит обучение местной президентской гвардии. Примерно в то же время, когда Москва отправила своих официальных солдат в Африку, неподалеку от районов добычи алмазов появились и частные армии. Этих наемников связали с Евгением Пригожиным, доверенным лицом Владимира Путина, которого обычно называют «поваром Путина» из-за множества кейтеринговых контрактов, полученных его компанией. В 2019 году появились сообщения о том, что компания, связанная с Пригожиным, получила и права на добычу алмазов внутри страны.

Напомним, что ранее в африканском руднике нашли огромный изумруд весом 1,1 килограмма.