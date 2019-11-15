Путин напомнил, что Порошенко обещал ему закон об особом статусе Донбасса сделать бессрочным, но «так ничего и не сделано»

Президент России Владимир Путин заявил, что не может быть другого закона об особом статусе Донбасса, а у нынешнего закона в конце года истекает срок действия. И это, по его мнению, «ключевой вопрос».

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

– Мы слышим тоже от первых лиц Украины, что может быть принять другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Ведь весь смысл и формулы Штайнмайера, которая не несет никакого содержания и является просто инструментом принятия имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов. Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились, но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед. Куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона, – отметил президент РФ.

Также Путин напоминал, что 31 декабря заканчивается срок действия закона об особом статусе Донбасса.

– Если он не будет продлен...Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что – и прямо просили Украину – сделать этот закон бессрочным. Не на год, не на два, не на три. В свое время Порошенко согласился с этим, сказал «да, мы должны это сделать, и мы это сделаем». Так ничего и не сделано. 31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос, – резюмировал президент России.

Как известно, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.

Напомним, в сентябре 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко внес в Раду два законопроекта: «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Особый порядок самоуправления в Донецкой и Луганской областях предлагалось ввести на три года – он подразумевал значительное расширение полномочий локальных властей и проведение местных выборов в этих регионах 9 ноября того же года (в изначальном варианте). В утвержденном варианте законопроекта выборы назначили на 7 декабря. Особый статус, согласно законопроекту, распространялся на территории, которые на момент вступления закона в силу входили в зону проведения Антитеррористической операции. Также законопроект подразумевал создание отрядов «народной милиции» и «усиление добрососедских отношений с Россией». А финансирование территорий с особым статусом должно проводиться за счет Государственного бюджета Украины.

Законопроект «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» предполагал освобождение от ответственности людей, совершивших уголовные или административные преступления на территории Луганской или Донецкой областей начиная с 22 февраля. Наказания избегут участники вооруженных формирований, члены самопровозглашенных органов власти в Донецкой и Луганской областях, а также люди, которые противодействовали проведению Антитеррористической операции.

Боевики освобождаются от уголовной ответственности при условии, что они освободят заложников, добровольно сдадут оружие и взрывчатку, уйдут из административных и других зданий, не будут блокировать органы государственной власти и организации. В то же время действие этого закона не распространяется на лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении тяжких преступлений, а также причастных к падению малайзийского самолета и тех, кто мешал расследованию этой трагедии.

Когда депутаты приступили к рассмотрению этих законопроектов, депутаты не смогли проголосовать за то, чтобы оно проходило в закрытом режиме. После этого в Раду приехал Петр Порошенко и нардепы согласились работать в закрытом режиме.

В итоге за особый статус проголосовали 277 депутатов, а за амнистию для боевиков – 287 нардепов. Во время голосования в Раде выключили информационное табло - сами депутаты не могли понять, кто из них голосовал за особый статус и амнистию. А нардеп Андрей Шевченко заявил, что голосование было незаконным. Стоит отметить, что наибольшее количество депутатов по итогам выборов было у двух фракций: Блок Петра Порошенко (133 депутата) и «Народный фронт» (82 депутата).

Тогда, комментируя принятие этих законопроектов, Петр Порошенко заявил, что «этот маленький позор лучше большой войны».

В итоге принятые закон об особом статусе Доньасса так и не вступил в силу, а его действие продлевали трижды.