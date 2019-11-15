Приговоренный за шпионаж на ФСБ житель Полтавщины все же отсидит 12 лет – для РФ его завербовали предатели из СБУ

В Полтавской области вступил в силу приговор о 12 лет лишения свободы для агента ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как известно, 57-летнего жителя Кременчуга Полтавской области, который шпионил для ФСБ, приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену в средине октября.

В СБУ уточнили, что бывший сотрудник органов МВД Украины был завербован в 2014 году во временно аннексирована Крыму.

В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого «УФСБ РФ по Республике Крым и города Севастополь» Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага.

В течение 2014 - 2019 годов агент, который получил от кураторов позывной «Диментий», за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитие общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.

Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России.

Напомним, как в РФ уволили руководителя разведцентра, чьи шпионы провалились на Николаевщине благодаря контрразведке СБУ.