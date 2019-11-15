Порошенко не появился на допрос в Главную военную прокуратуру по делу об «Иловайском котле»

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал повестку и не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в качестве свидетеля по делу об «Иловайском котле».

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Дело Иловайского котла. Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту планирования, подготовки, решения и ведения представителями власти Российской Федерации агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, а также совершение других преступлений, которые привели к гибели людей, временной оккупации части территории Украины и других тяжелых последствий», – сообщает ведомство.

Отмечается, что «для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве на 10:00 15 ноября в установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке был вызван бывший Президент Украины Порошенко Петр Алексеевич».

«В определенное время свидетель по вызову к прокурору не пришел, о причинах своего неприбытия не сообщил. Поэтому свидетель повторно вызван на допрос на 10:00 19 ноября 2019 года», – говорится в сообщении.

Как известно, Петр Порошенко также уже несколько проигнорировал вызовы на допрос в ГБР по делу об исчезновении серверов из ситуационной комнаты.

Справка

В конце августа 2014 года украинские силы АТО в Донецкой области попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны МВД и армейские подразделения, участвовавшие в операции, неоднократно просили подкрепления у командования. Необходимая помощь так и не поступила. Как и своевременный приказ на отход, а затем и на прорыв из котла.

Российские войска, которые вторглись в Донбасс, расстреляли украинские колонны и своих пленных, которые выходили по заранее согласованному коридору из окружения. Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет. Котел под Иловайском стал самым жестоким поражением украинских сил за все время военных действий в зоне АТО.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 29 августа - начало выхода из «Иловайского котла» – Днем памяти погибших за независимость и суверенитет.