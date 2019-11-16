Террористы «ДНР» приговорили к 11 годам тюрьмы мужчину, обвиненного в шпионаже на СБУ

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Террористическая  группировка «ДНР» приговорила гражданина И.Ф. Назаренко к 11 годам заключения по обвинению в шпионаже в пользу СБУ.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Утверждается, что житель подконтрольной боевикам территории Донетчины с мая по июнь 2017 года фотографировал для украинской спецслужбы документы о прохождении «военной службы» в «народной милиции ДНР».

Подконтрольный группировке «суд» приговорил его к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Напомним, что в Полтавской области вступил в силу приговор о 12 годах лишения свободы для агента ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор