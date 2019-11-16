В Станице Луганской жители «ЛНР» украли лавку с навесом с моста на реконструкции – и попали на камеры наблюдения

В то время как мост в Станице Луганской на Луганщине готовят к открытию, группа жителей террористической «ЛНР» решили украсть с объекта лавку с пластиковым навесом.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Преступление запечатлела камера видеонаблюдения, которая фиксирует процесс восстановления моста в реальном времени.

Инцидент произошел утром в пятницу, 15 ноября. На обнародованном видео можно заметить, как группа мужчин переходит мост со стороны «ЛНР» и проникает на строительный объект. Воры сразу устремляются в сторону лавки, забирают ее и уносят на оккупированную территорию.

Камера также зафиксировала, как вслед за лавкой один из похитителей увозит на оккупированную территорию несколько инвалидных кресел.

Как известно, в Станице Луганской 2 ноября начался монтаж второй металлоконструкции ранее разрушенного моста через реку Северский Донец.