РФ отдает Украине захваченные в Керченском проливе корабли – их уже буксируют в открытое море

Буксир "Яны Капу" В воскресение утром, 17 ноября, украинские военные корабли, захваченные в ноябре 2018 года, начали буксировать в открытое море.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.

16 ноября 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу уже на завершающем этапе.

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12:27 Как сообщает «Думская», украинские буксиры «Титан», «Гайдамака» и спасательное судно «Сапфир», которые отбуксируют переданные корабли, продолжают движение в восточном направлении. Сейчас они находятся примерно в 35 км южнее Ялты. Видимо, рандеву состоится в международных водах, в том месте, где были захвачены наши корабли.

12:25 Корабли прошли под арками Керченского моста, передает «Керчь.ФМ». Отмечается, что в проливе нет ни одного судна.

11:54 По информации «Коммерсанта» от собственных источников издания, корабли вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.

«Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, возбужденному в России после инцидента», – написало российское издание.

11:47 Издание «Керчь.ФМ» сообщает, что корабли вышли с территории Генмола около 10:30 по киевскому времени.

«Корабли направились в сторону арок Крымского моста, примерно на полпути они остановились и стояли около 5 минут. Раньше скорость была больше, теперь корабли продолжают движение в сторону арок Крымского моста, но гораздо медленнее», – говорится в сообщении.

У всех, кто ведет съемку с горы Митридад, сотрудники полиции переписали паспортные данные.

11:44 Как сообщает «Коммерсант», корабли уже буксируют в открытое море.

«Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир «Яны Капу». Затем на буксир был взят один из катеров — «Бердянск». На его борту заделана пробоина, полученная им год назад. Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера («Бердянск» и «Никополь») и буксир будут переданы Украине в море», – говорится в сообщении.

Малый катер "Бердянск"

По данным «Думской», украинской стороне их передадут в районе мыса Форос, где уже стоит аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».