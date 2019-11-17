Погибший в результате обстрелов украинский военнослужащий был убит снайперским выстрелом, – СМИ

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Погибшему в субботу, 16 ноября, в зоне проведения ООС украинскому военнослужащему Артему Соколову было 32 года. 

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».  

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков 16 ноября погиб украинский военнослужащий

По информации издания, речь идет об Артеме Соколове 1987 года рождения. Он был уроженцем Киевской области, жил в Киеве. В зоне ООС нес службу в составе 14-й отдельной механизированной бригады.

Смертельное ранение получил от пули снайпера. 

Напомним, в субботу, 16 ноября, на Приазовье военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского, участвующие в операции Объединенных сил, почтили память погибших на войне сослуживцев.

 
Анатолий Чубаченко

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